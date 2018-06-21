إبراهيم حسن يكشف عن مفاجأة "العميد" للمصريين في حال قيادة المنتخب

أكد إبراهيم حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن هيكتور كوبر عليه الرحيل من تدريب منتخب مصر بعد النتائج السيئة للمنتخب في المباريات الودية وأيضًا كأس العالم.

وقال حسن، خلال تصريحاته لبرنامج "من روسيا مع التحية" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "يجب إقامة احتفالية للأرجنتيني هيكتور كوبر وتوجيه الشكر له عن الفترة التي قضاها مع المنتخب".

وتابع حديثه: "الأنسب في الوقت الحالي لتدريب منتخب مصر هو حسام حسن، ليس لأنه شقيقي لكن لأنه الأفضل، فهو اجتهد كثيرًا ويجب تعيينه لبناء جيل للمستقبل".