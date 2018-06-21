إحالة 73 من العاملين بالمحليات والصحة بالغربية للتحقيق (صور)

قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، أمس الأربعاء، إحالة 73 من العاملين بالمحليات والصحة للتحقيق بسبب عدم الانضباط الوظيفى.



كان رئيس المدينة قد أجرى مرورا على بعض أقسام مستشفى كفرالزيات العام ووحدة الغسيل الكلوى ورصد غياب وعدم تواجد 62 من قوة العاملين بالمستشفى عبارة عن "24 طبيب و24 تمريض و14 فنى وإدارى".



كما تلقى " شعلان" تقريرا من قسم الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة يتضمن المرور المفاجئ على المنشأت الخدمية بقرية دلبشان وتم رصد غياب وعدم تواجد 8 أطباء وممرضات بالوحدة الصحية بالقرية وكذا عدم تواجد 3 موظفين بالوحدة المحلية لذات القرية فأصدر قراره المتقدم.