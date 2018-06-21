عاجل.. حقيقة "خناقة" محمد صلاح ومدير المنتخب في روسيا

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، حقيقة المشادة بين المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب وجناح نادي ليفربول الإنجليزي والفراعنة محمد صلاح بسبب معسكر الفريق.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأربعاء أن محمد صلاح نفى هذا الكلام جملة وتفصيلاً قائلا:" كل ما يتردد عن هذا الموضوع شائعات ولا أساس لها من الصحة" .

وتابع: " محمد صلاح شدد على أن العلاقة التي تربطه ومسئولي المنتخب الوطني والجهاز الفني، وخاصة المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب يسودها الاحترام والتقدير المتبادل".

وكانت بعض وسائل الإعلام قد أشارت إلى وقوع مشادة بين صلاح ولهيطة، بخصوص معسكر الفريق الأخير، عقب الهزيمة من نظيره الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.