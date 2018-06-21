اليوم.. "قضايا التحكيم" في محاضرة بمعهد محاماة الإسماعيلية

تستأنف محاضرات معهد المحاماة بالإسماعيلية، لمحامي الجدول العام، اليوم الخميس، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.



وقال إبراهيم عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة العامة، أن محاضرة الخميس تدور حول قضايا التحكيم، يلقيها المستشار محمد داود، مدير عام الشئون القانونية بهيئة قناة السويس سابقا، مشيرًا إلى تسجيل الحضور والانصراف لعدم تعدي النسبة المحددة للغياب.

