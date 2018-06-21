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اليوم.. معهد محاماة كفر الشيخ يستأنف عقد المحاضرات

الخميس 21/يونيو/2018 - 01:44 ص
اليوم.. معهد محاماة كفر الشيخ يستأنف عقد المحاضرات
أرشيفية
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منى صموئيل
 
تستأنف محاضرات معهد محاماة كفر الشيخ، اليوم الخميس، بقاعة الدراسات الوطنية بمبنى المحافظة، تحت رعاية، سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس إتحاد المحامين العرب.

وأعلن صلاح مقلد، عضو مجلس النقابة العامة، عن عقد محاضرتين فى المعهد، بعد توقفها طوال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى إستلام الأبحاث المطلوبة الخاصة بالمحامين فى نفس اليوم.
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