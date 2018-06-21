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بالأرقام.. إيسكو يبدع بقميص الماتادور الإسباني أمام إيران

الخميس 21/يونيو/2018 - 01:28 ص
بالأرقام.. إيسكو يبدع بقميص الماتادور الإسباني أمام إيران
ايسكو
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عمر عبد العزيز
 

 

نجح المنتخب الإسباني في التغلب على نظيره الإيراني بهدف نظيف أحرزه دييجو كوستا، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في مونديال روسيا 2018.

 

وشهدت المباراة تألقًا ملحوظًا لنجم خط الوسط بالمنتخب الإسباني إيسكو، حيث جاءت أرقامه شاهدةً على ذلك على النحو التالي:

 

اللمسات: 137.

التمريرات: 103.

دقة التمرير: 92٪.

قطع كرات: 9 مرات.

كرات طولية: 7 كرات.

تصويبات: 4.

ارتكب أخطاء: 2 خطأ.

حصل على أخطاء: 2 خطأ.

خلق فرص: فرصة واحدة.

 

المزيد عن: رياضة ايران الأخبار الرياضية إيسكو إسبانيا أخبار الرياضة
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