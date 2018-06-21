محمود البزاوى: "المفتش" سر تحمسى لـ"كلبش"

أكد الفنان محمود البزاوي، أن نجاح الفنان أمير كرارة في شخصية الضابط التي قدمها خلال مسلسل "كلبش" شجعت كثير من الفنانيين على تقديم هذة الشخصية لكن بطريقة ومعالجه آخرى.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة" قائلا: شخصية صلاح الطوخي التي قدمتها، كان لها تفاصيل معينه منها التدخين وغيره، وحينما عرضت عليه الشخصية، فكرت في كيفية تقديمي شخصية ضابط، إلا أن مؤلف العمل باهر دويدار أخبرني بأنه مفتش في الداخلية وليس ضابط، وهذة الشخصية لم تقدم من قبل في الدراما".