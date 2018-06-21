أبو جريشة لـ"الفجر الرياضي": انتقالي لسمنود خطوة للممتاز

محمود صلاح أبو جريشة مدافع مسمير القطري السابق، رغم صغر سنه، حيث أنه من مواليد ٩٦، إلا أنه احترف في فريقي الجيش ومسمير بالدوري القطري، يجيد اللعب في مركز الدفاع، ويطمح للمشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي حوار خاص لموقع "الفجر الرياضي " كشف "أبو جريشة" عن عودته إلى الكرة المصرية بعد احتراف 3 مواسم في الدوري القطري.

كيف بدأت مفاوضاتك مع نادي سمنود؟

في الحقيقة، كنت في أجازة وسأعود مرة أخرى إلى قطر، ولكني قررت أن أستمر في مصر، وعن طريق مدرب قريب لي تم التواصل مع مجلس الإداره برئاسة حسام غنيمة، وتم الاتفاق على كل شئ.

ما هي الفرق التي انضممت لها؟

المصري البورسعيدي لموسم واحد، ثم المنصورة والمقاصة، ثم فريق سماد طلخا فريق أول، وبعد ذلك انتقلت للجيش القطري، ثم مسمير القطري موسمين، وأخيرا نادي سمنود لمدة موسمين.

ما الصورة التي قمت بتكوينها عن الدوري المصري، وما الفريق الذي تفضل الانضمام له؟

الدوري المصري دوري قوي أكيد، وأسعى للمشاركة به في أقرب وقت، وأتمنى الانضمام إلى الأهلي أو المصري البورسعيدي.

ما طموحاتك كلاعب؟

انتقلت إلى سمنود لتكون خطوة للدوري الممتاز، ومال زال المشوار طويلا، واتفاقي مع نادي سمنود أن يكون نادي تسويقي بالنسبة لي، وقريبا سأكون في الدوري الممتاز بإذن الله عزل وجل.

وسأقاتل لأظهر بشكل جيد وأيضا للصعود بفريق سمنود للدوري الممتاز.

من هو مثلك الأعلى محليا وعالميا؟

محليا وائل جمعة وعالميا ديفيد لويز.

من توجه له الشكر! وكان له الفضل عليك فيما وصلت له؟

أولا، أوجه أشكر لوالدي، ثم وائل عيسى وسيد حسن وسمير الحفناوي مدربين لي منذ الصغر ولهم الفضل بعد الله عز وجل.