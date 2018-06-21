مؤلف "كلبش": ترددت في تقديم الجزء الثاني

أكد المؤلف باهر دويدار، أن نجاح مسلسل "كلبش" كان سبب في تردده أثناء كتابته جزء ثانى من العمل، لكن حينما مسك طرف الحدوته قل توتره.



وأضاف خلال لقائه فى برنامج "بوضوح" مع الإعلامى عمرو الليثى على قناة "الحياة"، قائلا: "أرادت تقديم قصة ليس لها علاقة بالجزء الاول من المسلسل، على أن يكون هناك صراع جديد، وثراء فى شخصيات العمل، والفكرة كلها كانت فى عربية المساجين".