بيتر ميمي يرد على انتقاد عدم وفاة سليم الأنصاري رغم إصابته الخطيرة
الخميس 21/يونيو/2018 - 01:08 ص
مريم الشريف
علق المخرج بيتر ميمي، على انتقاد مشهد إطلاق النار على سليم الأنصاري في "كلبش" بعدة طلقات نارية دون وفاته قائلا: "أنا طبيب في الأساس، وقمت بإعادة مشاهدة جرافيك الطلق الناري أكثر من مرة، كي نضع الطلقات في أماكن بالجسد لا تسبب وفاة الشخص".
وأضاف خلال لقائه فى برنامج "بوضوح" مع الإعلامى عمرو الليثي على قناة "الحياة"، قائلا: "مشهد القتل الأول كان الطلق الناري في البطن والكتف، أما المشهد الآخير كان في البطن والكتف والرجل، كما أن سليم الأنصارى لم يقم بعدها مباشرة بل ظل حلقة كاملة في غرفة العناية المركزة".
وأضاف خلال لقائه فى برنامج "بوضوح" مع الإعلامى عمرو الليثي على قناة "الحياة"، قائلا: "مشهد القتل الأول كان الطلق الناري في البطن والكتف، أما المشهد الآخير كان في البطن والكتف والرجل، كما أن سليم الأنصارى لم يقم بعدها مباشرة بل ظل حلقة كاملة في غرفة العناية المركزة".
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بيتر ميمي بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018