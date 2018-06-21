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رضا عبد العال: النني كان يهرب من الكرة في مباراة روسيا

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:56 ص
رضا عبد العال: النني كان يهرب من الكرة في مباراة روسيا
محمد النني
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منى العوضي
 

 

انتقد رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أداء ومستوى محمد النني لاعب المنتخب خلال مواجهة روسيا في كأس العالم، والتي خسرها الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

وقال عبد العال، في تصريحات مع برنامج "من روسيا مع التحية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "اختيارات كوبر معظمها خاطئة وظالمة، فهناك لاعبين في نصف الملعب مكنتش عارفة تباصي الكرة مثل النني".

 

وتابع حديثه: "النني يلعب كديفندر ثاني، لكنه في مباراة روسيا كان يهرب من الكرة".

 

المزيد عن: منتخب مصر محمد النني مباراة روسيا كأس العالم رياضة رضا عبد العال الزمالك أخبار الرياضة
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