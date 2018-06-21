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هاني رمزي: الروح القتالية والرغبة في الفوز غابت عن لاعبي مصر

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:54 ص
هاني رمزي: الروح القتالية والرغبة في الفوز غابت عن لاعبي مصر
هيكتور كوبر
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منى العوضي
 

 

أكد هاني رمزي، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن لاعبي منتخب مصر غابت عنهم الروح القتالية والرغبة في الفوز خلال مباراتي أوروجواي وروسيا في المونديال.

 

وقال رمزي، خلال تصريحات لبرنامج "من روسيا مع التحية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "هناك أسباب عديدة لخسارة مصر أمام أوروجواي وروسيا منها طريقة لعب كوبر وعدم الضغط المبكر على لاعبي الخصم والاعتماد على الدفاع فقط".

 

وتابع حديثه: "بالتأكيد هناك واجبات دفاعية لطارق حامد والنني لكنهم لم يقوموا بواجباتهم الهجومية بشكل مقبول، رغم تعليمات المدربين لكن اللاعب عليه أن يطور من نفسه داخل الملعب".

 

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