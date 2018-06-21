نجم المنتخب السابق: المباريات الودية كانت مؤشرا لخروج مصر من المونديال

أكد إبراهيم حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن منتخب مصر لم يقدم أداء جيد خلال المباراتين الماضيتين في المونديال، مشيرًا إلى أن المباريات الودية التي خاضها الفراعنة قبل البطولة كانت مؤشرًا للخروج مبكرًا منها.

وقال إبراهيم حسن، خلال تصريحاته لبرنامج "من روسيا مع التحية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كوبر لم يستفد من المباريات الودية بالشكل الأمثل، كما أن لم يقم بتطوير أداء المنتخب في الفترة الماضية".

وتابع: "المنتخب السعودي أقام معسكر جيد قبل كأس العالم وحقق نتائج جيدة في المباريات الودية التي لعبها على عكس مصر فالظروف التي حدثت قبل البطولة لم تكن جيدة ولعبنا مباريات ودية ضعيفة جدًا وكان مستوانا سيء".

وواصل: "لا يعقل أن يتم ضم مهاجم وحيد لقائمة الفريق، فالمسؤول عن الهزيمة المنظومة الكروية كلها باللاعبين أيضًا بسبب افتقادهم للروح والحماس، والمدرب لأنه لم يضع خطة جيدة ونظام".

وأردف: " لاعبو المنتخب الروسي عاديين جدًا لكن الاختيارات كانت خطأ لا يوجد منتخب في كأس العالم فيه مهاجم واحد غير مصر".