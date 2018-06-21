'الصحفيين' تؤجل الدعوة لعقد عمومية طارئة ضد قانون تنظيم الصحافة وتلجأ للمشاورات

قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن أغلب أعضاء مجلس النقابة أبدوا ملاحظات حول مشروع قانون تنظيم الصحافة، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.













وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن بعض أعضاء مجلس النقابة اقترحوا الدعوة لجمعية عمومية طارئة، للرد على القانون، ولكن تم الاتفاق على تأجيل قرار الدعوة للعمومية باقتراح من النقيب وبعض الأعضاء، إلى أن يتم صياغة ملحوظات النقابة وإرسالها للجهات المعنية، على أن يكون الدعوة للجمعية العمومية خطوة ثانية.













وأوضح عضو مجلس النقابة، أن المجلس وافق على تشكيل لجنة لصياغة الملاحظات حول مشروع القانون، وإرسالها لمجلس النواب ومجلس الدولة، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلش النواب، وهي مُكونة من: "جمال عبدالرحيم، أيمن عبدالمجيد، حاتم زكريا، محمد سعد عبدالحفيظ"، على أن يتم عرض تلك الملاحظات على اجتماع المجلس القادم، السبت المقبل.