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إبراهيم حسن: الجوهري لم يطلب من جيل 90 اللجوء للدفاع

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:33 ص
إبراهيم حسن: الجوهري لم يطلب من جيل 90 اللجوء للدفاع
محمود الجوهري
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منى العوضي
 

 

قال إبراهيم حسن، نجم منتخب مصر السابق، إن لاعبي منتخب مصر مسؤولون عن الهزيمة أمام روسيا وأوروجواي بسبب الاعتماد على الدفاع فقط والخوف من الهجوم.

 

وأكد حسن، خلال تصريحاته لبرنامج "من روسيا مع التحية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "لاعبو منتخب مصر كان عليهم اللعب بدون خوف لكتابة التاريخ لأنفسهم ولبلدهم، وعمل هجمات شرسة على مرمى المنافس، فالمنتخب الروسي كان خائفًا في بداية اللقاء".

 

وتابع حديثه: "الروح القتالية لم تكن متواجدة رغم ضعف أداء روسيا والأوروجواي، في مونديال 90 كانوا ينتقدون كابتن الجوهري لكنه عمره ما طلب مننا نلعب دفاع أبدًا خلال المباريات، اللاعبين عليهم مساعدة فرقتهم هجوميًا ودفاعيًا".

 

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