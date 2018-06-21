عاجل.. مرتضى منصور مهاجما كوبر: اختياراته "كيد نساء" في الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، مدرب فاشل ولا يصلح للعمل في التدريب، واستمراره كان بمثابة كارثة، وأضاع هيبة الكرة المصرية.

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن اختيارات هيكتور كوبر نصفها مجاملة للنادي المنافس والنصف الآخر كيد نساء في الزمالك، وأغلب الاختيارات اتسمت بالعشوائية.

وأضاف رئيس الزمالك، أن الجهاز الفني للمنتخب ظلم عددا كبيرا من اللاعبين أمثال محمود عبد العزيز، ومحمود علاء، وأحمد مدبولي، ومحمد عنتر، ومحمود عبد الرحيم "جنش"، وحسين الشحات، ووليد سليمان، مؤمن زكريا ، أحمد جمعة، ومحمد حمدي، ومحمد عواد وغيرهم من اللاعبين الذين كانوا يستحقون التواجد في المونديال، بدلا من لاعبين محترفين لا يشاركون مع أنديتهم.

وتابع مرتضى منصور: "الجهاز الفني للمنتخب الوطني ، أضاع أحلام ملايين المصريين وفشل في التأهل من مجموعة هي الأضعف في مونديال روسيا"، مشيرا إلى أنه يجب محاكمة الجهاز الفني على هذا الإخفاق المدوي.

وأكد رئيس الزمالك، أن تواجد الفنانين والإعلاميين لتشجيع المنتخب في روسيا ، ليس سبب الإخفاق، بل يتحمله الجهاز الفني بمفرده في ظل سياسية العناد والمجاملات.

واختتم أن محمد صلاح نجم الكرة المصرية تحمل فوق طاقته ، وبذل مجهودا مضاعفا لقيادة المنتخب رغم عدم اكتمال شفائه من الإصابة.