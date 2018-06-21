مصادر لـ"الفجر": تنسيق الثانوية العامة بالجيزة سيبدأ من 210 درجة

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن التنسيق الخاص بالثانوية سوف يتم الإعلان عنه، اليوم الخميس، الموافق 22 يونيو الجاري.





وتوقعت المصادر، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن التنسيق سوف يكون من 210 درجة أو 215، وأن الإحصاء الخاصة بالمديرية سوف تنتهي من عملها اليوم ليتم الإعلان رسميًا عقب اجتماع إلهام أحمد مديرة مديرية الجيزة واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة.



