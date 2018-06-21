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عاجل.. رئيس الزمالك يغرم شيكابالا والشناوي وكهربا بسبب رامز جلال

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:13 ص
عاجل.. رئيس الزمالك يغرم شيكابالا والشناوي وكهربا بسبب رامز جلال
شيكابالا
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رامي بشاي
 

 

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك معاقبة الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود عبد المنعم كهربا والحارس أحمد الشناوي بتغريمهم 500 ألف جنيه بسبب ظهورهم على القنوات الفضائية، دون الحصول على إذن من مسئولي النادي.

 

وجاء قرار منصور بسبب ظهور الثنائي شيكابالا والشناوي في برنامج رامز جلال الذي تمت إذاعته في شهر رمضان مبارك، بالإضافة لمعاقبة كهربا بعد ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية بدون الحصول على إذن من المجلس.

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