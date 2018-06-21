عامر حسين يطرح 3 حلول لتجاوز أزمة المرحلة الانتقالية للكاف.. أبرزها إلغاء الدوري

انتقد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، التعديلات التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإقرار مرحلة انتقالية في البطولات الإفريقية في موسم 2018/2019 بحيث تبدأ في نوفمبر وتنتهي في مايو، مما يضع اتحاد الكرة في أزمة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال "حسين" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": " فوجئت بمرحلة انتقالية أقرها "الكاف" في البطولات الإفريقية، ووفقًا للتعديل الجديد الأندية المصرية ستبدأ المشوار الإفريقي في نوفمبر بدلًا من فبراير وتنتهي في مايو وذلك خلال موسم 2018/2019، وذلك سوف يُربك جدول المباريات المحلية".

وأضاف: " 23 مباراة إفريقية تم إدخالها للفريق والمنتخبات المصرية في الفترة من نوفمبر إلى مايو 2019".

وتابع: " الفترة الانتقالية التي أقرها الاتحاد الإفريقي في نفس العام الذي سيشهد إقامة بطولة الأمم الإفريقية، بالإضافة لإقامة البطولة العربية للأندية والتي يشارك فيها 4 أندية مصرية".

وأردف: " سنحتاج قرابة الـ230 يومًا من أجل المباريات الإفريقية بعد الأجندة الانتقالية المستحدثة".

وواصل: " هناك 3 حلول متاحة للخروج من تلك الأزمة وهي: مشاركة الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية وإلغاء الدوري المصري، أو عدم المشاركة بالبطولات الإفريقية والمشاركة في الدوري، أو المشاركة في كافة البطولات بشرط إلتحام الموسمين دون راحة واستئناف المباريات عقب بطولة أمم أفريقيا مباشرة".

واستطرد: " أنتظر عودة هاني أبوريدة من روسيا للاجتماع معه وبحضور مندوبي الأندية لإطلاعهم علي تفاصيل تلك الأزمة لإختيار الحل المناسب لهم من الحلول الثلاثة سالفة الذكر".

وأتم: " مصلحة الكرة المصرية في اعتذار الأندية عن المشاركة في البطولات الأفريقية بالموسم الجديد".