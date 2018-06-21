خبير أمني: اعترافات "حسم" الإرهابية كشفت الشخصيات المستهدفة



وأحيل 278 متهمًا من عناصر التنظيمين إلى القضاء العسكري، بتهمة تولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة، وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين، تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلا عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، وكذا رصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم.



قال اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن اعترافات حسم توضح ما كانوا ينوون تنفيذه من عمليات والشخصيات المستهدفة، فضلًا عن معرفة عناصر التنظيم وقدارتهم ومن أين يتم تمويلهم وكيفية تدريبهم.وأضاف "بسيوني"، خلال حوار ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا"، مساء الأربعاء، أن رجال الأمن يقومون بدراسة هذه المعلومات ثم يتم بناء الخطة الأمنية التى يتحركون من خلالها، مؤكدًا أن تنظيمات "حسم ولواء الثورة وكتائب حلوان وأجناد مصر" هم جماعة الإخوان الإرهابية، وهذه المسميات لتشتيت الجهاز الأمني.وأدلى 52 متهما من تنظيمي (حسم ولواء الثورة) التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، باعترافات تفصيلية أمام نيابة أمن الدولة العليا.