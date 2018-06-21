عاجل.. مرتضى منصور يتوعد نشطاء "السوشيال ميديا"

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، بأن هناك شخص يستغل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتم تقديم بلاغ للنيابة العامه في هذا الشخص.

وأضاف رئيس الزمالك، أن أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يعد مزيفا وليس مسئولا عنه على الإطلاق سوى الحسابات التي يملكها وعرفها الجميع، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع هؤلاء الأشخاص.

وشهدت الآونة الأخيرة العديد من الحسابات على "الفيس بوك" تحمل اسم المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك وهي لا تمت له بأي صله على الإطلاق.