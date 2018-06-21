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مصادر: فنانون مصريون يعرضون فيلم مسئ للشرطة بدول أوروبا

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:00 ص
مصادر: فنانون مصريون يعرضون فيلم مسئ للشرطة بدول أوروبا
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هبة عبد الحفيظ
 

كشفت مصادر مطلعة اعتزام مجموعة من الفنانين المصريين بالخارج عرض فيلم "النيل هيلتون" ببعض الدول الأوروبية.

 

ويتناول الفيلم مظاهر العنف التي واكبت أحدث ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى إبراز قوات الشرطة بصورة سلبية خلال تعاملها مع المتظاهرين.

 

وسبق لهؤلاء الفنانين عرض الفيلم سالف الذكر بمهرجان تضامن تل أبيب لأفلام حقوق الإنسان بدولة الكيان الصهيوني، خلال شهر إبريل 2018، وإدلاء المخرج، بتصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلي إدعى خلالها منع عرضه بمصر.

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