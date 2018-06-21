عضو "الدولية لأمن المعلومات": قانون الصحافة والإعلام الجديد يعطي الغرب سلاحا للحرب علينا

قال الدكتور زكريا سالم، عضو الجمعية الدولية لأمن المعلومات، إن قانون الصحافة والإعلام الجديد يعطى لأعداء الوطن سلاح للحرب على مصر في الخارج.



وأضاف "سالم"، خلال حواره على فضائية "ltc"، الأربعاء، أننا نسعى بشتى الوسائل لتحسين صورة مصر في الخارج، لافتًا إلى أن بعض المنظمات الدولية سواء السليمة أو المشبوه ة تهاجم مصر بسبب هذا القانون.



وتابع، أن بعض أفراد الجماعة الصحفية اعترضوا على القانون، وعلى مجلس النواب استدعاء نقابة الصحفيين وعمل محضر جلسة ويتم نشره على الرأى العام.

