نتنياهو: مستعدون لجميع السيناريوهات فى غزة

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم إنّ ردّ إسرائيل على الوضع فى غزة سيتم تصعيده حسب الضرورة.

وأضاف نتنياهو خلال حفل لتخريج ضباط لجيش الاحتلال فى قاعدة متسبى رامون، "نحن مستعدون لجميع السيناريوهات، ومن الأفضل لأعدائنا أن يعلموا ذلك الآن"، مضيفاً أنه لا ينوي أن يشرح الخطوات التي تعتزم إسرائيل اتخاذها تجاه غزة.

وتأتي تصريحات نتنياهو وسط تقارير مستمرة عن عدم وجود اتفاق داخل مجلس الوزراء الأمني ​​حول أفضل السبل للتعامل مع الطائرات الورقية الحارقة التي تطلق من غزة، وفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست".

ووفقاً للمصدر، أنّ بعض المسؤولين، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت ، دعا إلى معاملة الذين يطلقون الطائرات الورقية واستهدافهم كإرهابيين، بينما طالب آخرون، مثل وزير التعاون الإقليمي تساحي هنجب ، بعدم إطلاق النار على شبان يطلقون تلك الطائرات الورقية.

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، قال نتنياهو إن إسرائيل تعمل باستمرار لمنع ترسيخ القوات الإيرانية ووكلائها في البلاد، مضيفاً أنّه لن نسمح لأولئك الذين يدعون إلى تدميرنا بأن يحولوا سوريا إلى قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل.