أمير كرارة: "هيبتي ضاعت بعد حلق شنبي.. وأولادي مابقوش يسمعوا كلامي" (فيديو)

هنأ الإعلامى د.عمرو الليثى، الفنان أمير كرارة على دوره الرائع والشخصية الأسطورية سليم الانصار في مسلسل "كلبش 2"، وايضاً الشنب لدى امير كرارة والذى اصبح تيمة كبيرة لدى العديد من المصريين وموضة واضحة على وجه العديد من الناس.

وقال "كرارة" ضاحكاً: "من وقت ما قمت بحلق الشنب وانا حاسس ان هيبتى ضاعت، حتى ولادى ما بقوش بيسمعوا كلامى".

وأضاف، وحشنى الشنب واصبحت لا اتخيل شكلى من غير الشنب.