ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أمير كرارة: "هيبتي ضاعت بعد حلق شنبي.. وأولادي مابقوش يسمعوا كلامي" (فيديو)

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:46 م
أمير كرارة: هيبتي ضاعت بعد حلق شنبي.. وأولادي مابقوش يسمعوا كلامي (فيديو)
أمير كرارة
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

هنأ الإعلامى د.عمرو الليثى، الفنان أمير كرارة على دوره الرائع والشخصية الأسطورية سليم الانصار في مسلسل "كلبش 2"، وايضاً الشنب لدى امير كرارة والذى اصبح تيمة كبيرة لدى العديد من المصريين وموضة واضحة على وجه العديد من الناس.

 

وقال "كرارة" ضاحكاً: "من وقت ما قمت بحلق الشنب وانا حاسس ان هيبتى ضاعت، حتى ولادى ما بقوش بيسمعوا كلامى".

 

وأضاف، وحشنى الشنب واصبحت لا اتخيل شكلى من غير الشنب.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
14:00
-
أستراليا
فرنسا
-
x
17:00
-
بيرو
الأرجنتين
-
x
20:00
-
كرواتيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/21/2018 12:40:04 AM