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مادونا تخلط بين الثقافة والإثارة في أحدث إطلالة لها على "إنستجرام"

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:41 م
مادونا تخلط بين الثقافة والإثارة في أحدث إطلالة لها على إنستجرام
مادونا
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أحمد جمال أحمد
 

أثارت النجمة مادونا، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها لصورة لها على انستجرام ظهرت بها وهي تقرأ من كتاب لأعمال الرسام التاريخي دافينشي.

 

وكانت إطلالة مادونا في الصورة هي ما أثارت الجدل، نظرا لكونها إطلالة خارجة أظهرت بها مفاتنها بهدف إثارة الجدل بين متابعيها على حسابها الخاص على موقع انستجرام.

 

وكانت قد عرفت مادونا بمثل هذه الإطلالات الجريئة على الرغم من اقترابها من بلوغ سن الـ 60.

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