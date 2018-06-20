مصر X يوم.. مدبولي: المرحلة الجديدة ستشهد اهتمامًا بالصحة والتعليم

أتسمت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية بنشاط زائد في مختلف الملفات خاصة في المرور والتضامن الاجتماعي، فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بالصحة والتعليم وتطوير الجهاز الإداري بالفترة المقبلة.





الصحة والتعليم وتطوير الجهاز الإداري

وفي هذا الصعيد تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالشكر للمهندس شريف إسماعيل وحكومته على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، موضحا أن المرحلة الجديدة ستشهد اهتماما بالصحة والتعليم وتطوير الجهاز الإداري للدولة.





وأضاف في تصريحات نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الجديدة عازمة على استكمال جهود الإصلاح على كافة الأصعدة، موضحا أن الحكومة تتابع الخطط والبرامج التنموية والانتهاء من المشروعات في توقيتاتها.





17 مليار جنيه إجمالي التكافل والكرامة

قالت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قيمة الدعم النقدي المقدم للمواطنين في برنامج تكافل وكرامة فقط خلال الأربع سنوات الماضية وصل لـ20 مليار جنيه.





وتابعت "والي"، خلال كلمة مذاعة على فضائية "on live"، مساء الأربعاء، أن إجمالي الدعم النقدي لتكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي هذا العام وصل لـ 17 مليار جنيه.





وأشارت إلى أن الوزارة تقدم هذه المبالغ كدعم نقدي للأسرة التي تعاني ولديها أطفال بهدف حماية الفئات الأولى بالرعاية.





غلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أن الهيئة تقوم بتطوير المنطقة بين المرج الجديدة والقديمة خلال الفترة الحالية والعمل على تقليل فترة التقاطر الخاصة بها لتكون 3 دقائق ونصف بدلا من 10 دقائق، متابعا أن تحقيق هذا الأمر يتطلب غلق محطة المرج الجديدة اعتبارا من الثلاثاء المقبل ولمدة 5 أشهر.





وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم عمل ازدواج لخط المترو الموجود في هذه المنطقة وستكون المرج الجديدة هي المحطة النهائية للخط الأول، مشيرا إلى أن المحطة سيتم تطويرها لتكون علوية وتحتوي مناطق تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يوفر كل التسهيلات للمواطنين.





استخراج تراخيص السفر للحجاج

قال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك تنسيقا كبيرا مع وزارة الداخلية والقنصلية السعودية لاستخراج التأشيرة لحجاج الجمعيات ولكن التعليمات الجديدة من المملكة العربية السعودية أوضحت أن التراخيص ستستخرج من المكاتب الخاصة بشركة تساهيل ويتم الحصول على بصمة العين واليد لكل حاج قبل إصدارها.





وأوضح في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، الاربعاء، أن هذه العملية تسهل من دخول الحجاج للأرضاي المقدسة وتخفف من التكدس في المطارات السعودية، مشيرا إلى أن مصر أرسلت مندوبين في كافة المكاتب مع الحجاج وحدثت بعض المشكلات أدت لتأخير الحصول على البصمة لعدة ساعات ثم عاد العمل مجددا.





وتابع أنه يجري العمل على تدارك السلبيات ونعمل على زيادة التوعية الدينية والسلوكية للحجاج.





القوات البحرية المصرية الـ 6 عالميًا

قال اللواء محمد الشهاوي، المستشار باكاديمية ناصر العسكرية، إن التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر وأسبانيا تساهم في تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث النظم والتجهيزات الفنية وثقل خبرات القادة، متابعا أنها تأتي في إطار خطة التدريبات القتالية المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة.





وأوضح "الشهاوي"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أن تصنيف القوات البحرية المصرية ارتفع للمرتبة السادسة وفقا لتصنيف موقع جلوبال فاير باور، وذلك بعد انضمام القطعة البحرية الميسترال والتي تعد جيشا كامل، وأيضا نظرا لكفاءة العناصر البحرية المصرية.





إجراءات قانونية لخارجي عن التعريفة الجديدة

أجرى اللواء عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، جولة تفقدية في موقف السلام الجديد للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، مؤكدا أنه سيتم سحب رخص السائقين الذين يقومون بتحصيل اجرة زائدة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.





وأوضح في تصريحات نقلتها فضائية "DMC"، الأربعاء، أن المحافظة افتتحت الموقف منذ شهر، للعمل على استيعاب العدد الكبير من المواقف العشوائية والتي تم جمعها في هذا الموقف، موضحا أن التعريفة الجديدة عادلة بالنسبة للسائقين وتم تحديدها بالاتفاق معهم ولذا عليهم الالتزام بها.





استقرار الحالة المرورية

قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن الحالة المرورية على الطرق تشهد استقرارا كبيرا وسيولة تامة على اغلب المحاور دون معوقات أو حوادث، مشيرا إلى أن استقرار الحالة الجوية يعود بالايجاب على الحركة وعدم وجود مؤثرات عليها.





وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، الاربعاء، أنه يمكن استخدام الطريق الدائري بدلا من وسط المدينة في التنقل بين القاهرة والجيزة والقليوبية، متابعا أن طريق السويس والاسماعيلية ومحور 26 يوليو جميعهم يعملون بسيولة مرورية تامة والحالة تسير بشكل جيد.