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مستشار شيخ الأزهر ينعى أكبر معمر أزهري في مصر

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:58 ص
مستشار شيخ الأزهر ينعى أكبر معمر أزهري في مصر
محمد عبد السلام - مستشار شيخ الأزهر
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محمود الجلاد
 
نعى المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، الشيخ معوض عوض إبراهيم، أكبر معمر أزهري في مصر، والذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 106 أعوام.

وقال عبدالسلام، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أكبر معمر أزهري في مصر ينتقل إلى جوار ربه عن عمر يناهز 106 أعوام.. أنعى بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره عالما أزهريا جليلا ومربيا فاضلا.. فضيلة الشيخ معوض عوض إبراهيم، أسنّ معمر أزهري في مصر، عن عمر ناهز ست سنوات بعد المائة".

وأضاف عبدالسلام، قائلا: "الشيخ معوض مَضرِب المثل في إحسان الأخذ طالبًا قبل أن يصبح شيخًا، فكان قدوةً حسنةً لأبناء الأزهر الشريف، فكان رحمه الله صاحب منهج أزهري أصيل.. يعشق الأزهر فحظي باحترام وتقدير الجميع.. كرمه حضرة الإمام الأكبر الطيب باعتباره نموذجا أزهريا في العلم والزهد والتُقى".

وختم مستشار شيخ الأزهر: "رحم الله الشيخ الفقيد رحمةً واسعةً، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه وطلابه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
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