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رئيس الحكومة الإسبانية الجديد يلتقى رئيس كتالونيا الشهر المقبل

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:35 م
رئيس الحكومة الإسبانية الجديد يلتقى رئيس كتالونيا الشهر المقبل
رئيسا حكومتى إسبانيا وكتالونيا
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خاطر عبادة
 

أعلن قصر مونكلوا، اليوم أنّ رئيس الحكومة الإسبانى بيدرو سانشيث، سيلتقى برئيس مقاطعة كتالونيا، كيم تورا، فى مدريد يوم 9 يوليو المقبل فى إطار جولة من الاتصالات مع رؤساء الأقاليم التى تتمتع بحكم ذاتى.


ومنذ توليه رئاسة الحكومة الإسبانية، أرسل الاشتراكى سانشيث عدة إشارات لتخفيف حدة التوتر السياسى فى كتالونيا بعد طموحها الانفصالى، الذى أدّى إلى اضطرابات سياسية بالمنطقة.


ويعدّ اللقاء المقبل فى يوليو، هو الأول بين رئيس حكومتى مدريد وكتالونيا منذ عام ونصف، وفقاً لوكالة رويترز.


وفى أول إجراء للحكومة الاشتراكية، رفعت الإشراف على المدفوعات لحكومة مقاطعة كتالونيا يوم 8 يونيه لدفع التطبيع المؤسسى.

 

 

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