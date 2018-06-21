زي النهاردة بتاريخ 21 - 06 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 21 - 06 - 2018





** أحداث





* 217 ق م - قوات قرطاجنة بقيادة حنبعل تنصب كمينا للجيش الروماني بقيادة جايوس فلامينيوس وتلحق به الهزيمة في معركة بحيرة تراسمانيا خلال الحرب البونيقية الثانية.





* 1318 - وقوع «معركة البيرة» في غرناطة بين النصارى القشتاليين والمسلمين، وكانت نتيجة المعركة انتصار المسلمين.





* 1582 - انتحار الداي-ميو الياباني أودا نوبوناغا في «معبد هونو جي» في كيوتو.





* 1621 - إعدام 27 من النبلاء التشيك في ساحة المدينة القديمة في براغ في أعقاب معركة الجبل الأبيض.





* 1749 - تأسيس مدينة "هاليفاكس" في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية.





* 1788 - ولاية نيوهامشير تصادق على الدستور الأمريكي لتكون الولاية التاسعة التي تصادق عليه، وبذلك أصبح الدستور وثيقة قانونية حاكمة على الأراضي الأمريكية.





* 1824 - القوات المصرية تستولي على "جزيرة بسارا" اليونانية الواقعة في بحر إيجة إبان حرب الاستقلال اليونانية.





* 1898 - الولايات المتحدة تستولي على جزيرة غوام من إسبانيا بلا مقاومة تذكر من حامية الجزيرة.





* 1854 - منح صليب فيكتوريا للمرة الأولى، وذلك أثناء قصف "بومارزوند" في جزر أولند.





* 1940 - القوات الألمانية تسيطر على كامل الأراضي الفرنسية وذلك في الحرب العالمية الثانية.





* 1942 - الجنرال إرفين رومل يهاجم القوات البريطانية في طبرق بليبيا، وانتهى هذا الهجوم بالانتصار عليهم، واستسلام أكثر من ثلاثين ألف جندي للقوات الألمانية.





* 1958 - إعلان الجمهورية في موريتانيا.





* 1963 - الحكومة الفرنسية تعلن عن سحبها لقواتها البحرية من أسطول حلف شمال الأطلسي.





* 1976 - قوات الردع العربية تبدأ بالوصول إلى لبنان بعد قرار جامعة الدول العربية إرسالها لوقف الإقتتال الدائر هناك.





* 1981 - مقتل الدكتور مصطفى تشمران فيزيائي وسياسي ومن مؤسسي حركة أمل اللبنانية وأول وزير دفاع إيراني بعد الثورة الإسلامية في الحرب العراقية الإيرانية.





* 2003 - الجيش الإسرائيلي يغتال القائد القسامي عبد الله القواسمي، المطلوب الأول للاحتلال الإسرائيلي آنذاك.





* 2004 - مركبة الفضاء سبيس شيب وان تهبط بسلام بعد قيامها بأول رحلة خاصة مأهولة إلى الفضاء الخارجي والتي وصلت إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي.





* 2005 - اغتيال جورج حاوي في تفجير سيارته في لبنان.





* 2009 - جرينلاند تحصل على الحكم الذاتي تحت التاج الدنماركي.





* 2011 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيد انتخاب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لولاية ثانية تبدأ في 1 يناير 2012.





* 2016 - محكمة القضاء الإداري المصريَّة تقضي بِبُطلان تنازل الحُكومة المصريَّة عن جزيرة تيران لِصالح المملكة العربيَّة السُعوديَّة الذي تمَّ في شهر أبريل الفائت.





* 2017 - تدمير الجامع النوري مع منارته الحدباء التاريخية خلال معارك تحرير الموصل من سيطرة داعش.





* 2017 - ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود يعفي الأمير محمد بن نايف من جميع مناصبه ويعلن محمد بن سلمان وليًا للعهد.









** مواليد





* 598 - ثيودور الأول.





* 1002 - ليون التاسع.





* 1528 - ماريا من النمسا.





* 1535 - ليونهارت راوولف، طبيب وعالم نبات ألماني.





* 1639 - إنكريس ميذر، مؤلف ووزير أمريكي.





* 1646 - ماريا فرانسيسكا من سافوي.





* 1730 - موتوري نوريناغا، باحث وشاعر ياباني.





* 1759 - الكسندر جاي دالاس، محامي وسياسي أمريكي ووزير الخزانة الأمريكي السادس.





* 1764 - سيدني سميث، أدميرال وسياسي أنجليزي.





* 1774 - دانيال تومبكينس، محامي وسياسي أمريكي ونائب رئيس الولايات المتحدة السادس.





* 1884 - كلود أوكنلك، عسكري إنجليزي.





* 1887 - محمد عزة دروزة، مفكر وكاتب ومناضل قومي عربي.





* 1891 - بيير لويجي نيرفي، معماري إيطالي.





* 1892 - سليمان نجيب، ممثل مصري.





*1905 - جان بول سارتر، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1964 "رفضها".

* 1914 - ويليام فيكري، اقتصادي كندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1996.





* 1925 - جيوفاني سبادوليني، رئيس وزراء إيطالي.





* 1929 - عبد الحليم حافظ، مغني مصري.





* 1940 - فاروق فلوكس، ممثل مصري.





* 1947 - شيرين عبادي، محامية إيرانية وناشطة في حقوق الإنسان حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2003.





* 1951 - جيم دوغلاس، سياسي أمريكي.





* 1953 - بينظير بوتو، رئيسة وزراء باكستان.





* 1954 - عبد الرحمن رشاد، رئيس الإذاعة المصرية.





* 1955 - ميشيل بلاتيني، لاعب كرة قدم فرنسي.





* 1964 - محمد خير الجراح، ممثل سوري.





* 1967 - ينغلوك شيناواترا، رئيسة وزراء تايلاند.





* 1969 - جمعان الرويعي، ممثل ومخرج بحريني.





* 1970 - جبران باسيل، سياسي لبناني.





* 1972 - نرمين الفقي، ممثلة مصرية.





* 1973 - جوليت لويس، ممثلة أمريكية.





* 1978 - كريستيانو لوباتيلي، لاعب كرة قدم إيطالي.





* 1979 - كوستاس كاتسورانيس، لاعب كرة قدم يوناني.





* 1982 - الأمير ويليام، دوق كامبريدج.





* 1982 - ريما الشيخ، ممثلة سورية.





* 1985 - كريس ألن، مغني أمريكي.





* 1985 - لانا ديل راي، مغنية أمريكية.





* 1987 - سيباستيان برودل، لاعب كرة قدم نمساوي.









** وفيات





* 870 - أبو إسحاق محمد المهتدي بالله، خليفة عباسي.





* 1037 - ابن سينا عالم وشاعر وعالم فلك وطبيب وفيزيائي مسلم شيعي إيراني.





* 1208 - فيليب السوابي ملك ألمانيا.





* 1305 - فينسيسلاوس الثاني ملك بوهيميا.





* 1377 - الملك إدوارد الثالث، ملك المملكة المتحدة.





* 1527 - نيكولو مكيافيلي، فيلسوف إيطالي.





* 1591 - لويجي غونزاغا، يسوعي إيطالي.





* 1874 - آندرز أنجستروم، عالم فيزياء سويدي.





* 1876 - أنطونيو لوبيز دي سانتا أنا، رئيس المكسيك الثامن.





* 1981 - مصطفى تشمران فيزيائي وسياسي وأول وزير دفاع إيراني بعد الثورة الإسلامية ومن مؤسسي حركة أمل اللبنانية.





* 1885 - محمد أحمد المهدي، زعيم سوداني.





* 1908 - نيكولاي ريمسكي كورساكوف، موسيقي روسي.





* 1914 - برتا فون سوتنر، ناشطة سلام نمساوية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1905.





* 1932 - حافظ إبراهيم، شاعر مصري.





* 1957 - يوهانس شتارك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1919.





* 1967 - أمين سعيد، صحفي ومؤرخ سوري.





* 1970 - أحمد سوكارنو، رئيس إندونيسيا.





* 1986 - عاصي الرحباني، موسيقي لبناني.





* 2001 - سعاد حسني، فنانة مصرية.





* 2003 - عبد الله القواسمي، مجاهد وقائد عسكري فلسطيني.





* 2005 - جورج حاوي، سياسي لبناني.





* 2012 - راماز شينغيليا، لاعب كرة قدم جورجي.









** أعياد ومناسبات





* اليوم الوطني في جرينلاند.



