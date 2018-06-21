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زي النهاردة بتاريخ 21 - 06 - 2018

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 21 - 06 - 2018
حدث في مثل هذا اليوم
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*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ  21 - 06 - 2018

** أحداث

* 217 ق م - قوات قرطاجنة بقيادة حنبعل تنصب كمينا للجيش الروماني بقيادة جايوس فلامينيوس وتلحق به الهزيمة في معركة بحيرة تراسمانيا خلال الحرب البونيقية الثانية.

* 1318 - وقوع «معركة البيرة» في غرناطة بين النصارى القشتاليين والمسلمين، وكانت نتيجة المعركة انتصار المسلمين.

* 1582 - انتحار الداي-ميو الياباني أودا نوبوناغا في «معبد هونو جي» في كيوتو.

* 1621 - إعدام 27 من النبلاء التشيك في ساحة المدينة القديمة في براغ في أعقاب معركة الجبل الأبيض.

* 1749 - تأسيس مدينة "هاليفاكس" في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية.

* 1788 - ولاية نيوهامشير تصادق على الدستور الأمريكي لتكون الولاية التاسعة التي تصادق عليه، وبذلك أصبح الدستور وثيقة قانونية حاكمة على الأراضي الأمريكية.

* 1824 - القوات المصرية تستولي على "جزيرة بسارا" اليونانية الواقعة في بحر إيجة إبان حرب الاستقلال اليونانية.

* 1898 - الولايات المتحدة تستولي على جزيرة غوام من إسبانيا بلا مقاومة تذكر من حامية الجزيرة.

* 1854 - منح صليب فيكتوريا للمرة الأولى، وذلك أثناء قصف "بومارزوند" في جزر أولند.

* 1940 - القوات الألمانية تسيطر على كامل الأراضي الفرنسية وذلك في الحرب العالمية الثانية.

* 1942 - الجنرال إرفين رومل يهاجم القوات البريطانية في طبرق بليبيا، وانتهى هذا الهجوم بالانتصار عليهم، واستسلام أكثر من ثلاثين ألف جندي للقوات الألمانية.

* 1958 - إعلان الجمهورية في موريتانيا.

* 1963 - الحكومة الفرنسية تعلن عن سحبها لقواتها البحرية من أسطول حلف شمال الأطلسي.

* 1976 - قوات الردع العربية تبدأ بالوصول إلى لبنان بعد قرار جامعة الدول العربية إرسالها لوقف الإقتتال الدائر هناك.

* 1981 - مقتل الدكتور مصطفى تشمران فيزيائي وسياسي ومن مؤسسي حركة أمل اللبنانية وأول وزير دفاع إيراني بعد الثورة الإسلامية في الحرب العراقية الإيرانية.

* 2003 - الجيش الإسرائيلي يغتال القائد القسامي عبد الله القواسمي، المطلوب الأول للاحتلال الإسرائيلي آنذاك.

* 2004 - مركبة الفضاء سبيس شيب وان تهبط بسلام بعد قيامها بأول رحلة خاصة مأهولة إلى الفضاء الخارجي والتي وصلت إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي.

* 2005 - اغتيال جورج حاوي في تفجير سيارته في لبنان.

* 2009 - جرينلاند تحصل على الحكم الذاتي تحت التاج الدنماركي.

* 2011 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيد انتخاب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لولاية ثانية تبدأ في 1 يناير 2012.

* 2016 - محكمة القضاء الإداري المصريَّة تقضي بِبُطلان تنازل الحُكومة المصريَّة عن جزيرة تيران لِصالح المملكة العربيَّة السُعوديَّة الذي تمَّ في شهر أبريل الفائت.

* 2017 - تدمير الجامع النوري مع منارته الحدباء التاريخية خلال معارك تحرير الموصل من سيطرة داعش.

* 2017 - ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود يعفي الأمير محمد بن نايف من جميع مناصبه ويعلن محمد بن سلمان وليًا للعهد.


** مواليد

* 598 - ثيودور الأول.

* 1002 - ليون التاسع.

* 1528 - ماريا من النمسا.

* 1535 - ليونهارت راوولف، طبيب وعالم نبات ألماني.

* 1639 - إنكريس ميذر، مؤلف ووزير أمريكي.

* 1646 - ماريا فرانسيسكا من سافوي.

* 1730 - موتوري نوريناغا، باحث وشاعر ياباني.

* 1759 - الكسندر جاي دالاس، محامي وسياسي أمريكي ووزير الخزانة الأمريكي السادس.

* 1764 - سيدني سميث، أدميرال وسياسي أنجليزي.

* 1774 - دانيال تومبكينس، محامي وسياسي أمريكي ونائب رئيس الولايات المتحدة السادس.

* 1884 - كلود أوكنلك، عسكري إنجليزي.

* 1887 - محمد عزة دروزة، مفكر وكاتب ومناضل قومي عربي.

* 1891 - بيير لويجي نيرفي، معماري إيطالي.

* 1892 - سليمان نجيب، ممثل مصري.

*1905 - جان بول سارتر، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1964 "رفضها".
 
* 1914 - ويليام فيكري، اقتصادي كندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1996.

* 1925 - جيوفاني سبادوليني، رئيس وزراء إيطالي.

* 1929 - عبد الحليم حافظ، مغني مصري.

* 1940 - فاروق فلوكس، ممثل مصري.

* 1947 - شيرين عبادي، محامية إيرانية وناشطة في حقوق الإنسان حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2003.

* 1951 - جيم دوغلاس، سياسي أمريكي.

* 1953 - بينظير بوتو، رئيسة وزراء باكستان.

* 1954 - عبد الرحمن رشاد، رئيس الإذاعة المصرية.

* 1955 - ميشيل بلاتيني، لاعب كرة قدم فرنسي.

* 1964 - محمد خير الجراح، ممثل سوري.

* 1967 - ينغلوك شيناواترا، رئيسة وزراء تايلاند.

* 1969 - جمعان الرويعي، ممثل ومخرج بحريني.

* 1970 - جبران باسيل، سياسي لبناني.

* 1972 - نرمين الفقي، ممثلة مصرية.

* 1973 - جوليت لويس، ممثلة أمريكية.

* 1978 - كريستيانو لوباتيلي، لاعب كرة قدم إيطالي.

* 1979 - كوستاس كاتسورانيس، لاعب كرة قدم يوناني.

* 1982 - الأمير ويليام، دوق كامبريدج.

* 1982 - ريما الشيخ، ممثلة سورية.

* 1985 - كريس ألن، مغني أمريكي.

* 1985 - لانا ديل راي، مغنية أمريكية.

* 1987 - سيباستيان برودل، لاعب كرة قدم نمساوي.


** وفيات

* 870 - أبو إسحاق محمد المهتدي بالله، خليفة عباسي.

* 1037 - ابن سينا عالم وشاعر وعالم فلك وطبيب وفيزيائي مسلم شيعي إيراني.

* 1208 - فيليب السوابي ملك ألمانيا.

* 1305 - فينسيسلاوس الثاني ملك بوهيميا.

* 1377 - الملك إدوارد الثالث، ملك المملكة المتحدة.

* 1527 - نيكولو مكيافيلي، فيلسوف إيطالي.

* 1591 - لويجي غونزاغا، يسوعي إيطالي.

* 1874 - آندرز أنجستروم، عالم فيزياء سويدي.

* 1876 - أنطونيو لوبيز دي سانتا أنا، رئيس المكسيك الثامن.

* 1981 - مصطفى تشمران فيزيائي وسياسي وأول وزير دفاع إيراني بعد الثورة الإسلامية ومن مؤسسي حركة أمل اللبنانية.

* 1885 - محمد أحمد المهدي، زعيم سوداني.

* 1908 - نيكولاي ريمسكي كورساكوف، موسيقي روسي.

* 1914 - برتا فون سوتنر، ناشطة سلام نمساوية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1905.

* 1932 - حافظ إبراهيم، شاعر مصري.

* 1957 - يوهانس شتارك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1919.

* 1967 - أمين سعيد، صحفي ومؤرخ سوري.

* 1970 - أحمد سوكارنو، رئيس إندونيسيا.

* 1986 - عاصي الرحباني، موسيقي لبناني.

* 2001 - سعاد حسني، فنانة مصرية.

* 2003 - عبد الله القواسمي، مجاهد وقائد عسكري فلسطيني.

* 2005 - جورج حاوي، سياسي لبناني.

* 2012 - راماز شينغيليا، لاعب كرة قدم جورجي.


** أعياد ومناسبات

* اليوم الوطني في جرينلاند.

* الانقلاب الصيفي في نصف الكرة الأرضية الشمالي، والانقلاب الشتوي في نصف الكرة الجنوبي.
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