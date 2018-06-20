البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع و"ناسداك" يحقق مستوى قياسي

أغلق المؤشر ناسداك في بورصة وول ستريت عند مستوى قياسي مرتفع يوم الأربعاء، مدعوما بقفزة لأسهم شركات كبرى للتكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية بينما تراجع المؤشران ستاندرد آند بورز وداو جونز بفعل القلق من تصعيد في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.





وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 42.41 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 24657.80 نقطة بينما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.73 نقطة، أو 0.17 بالمئة، ليغلق عند 2767.32 نقطة.





وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 55.93 نقطة، أو 0.72 بالمئة، إلى 7781.52 نقطة.