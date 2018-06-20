صحيفة إيطالية تفجر مفأجاة: قرار غير مسبوق لولي العهد

ذكرت صحيفة إيطالية، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بصدد اتخاذ قرار غير مسبوق.





ووفقا لما نشرته الصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية ذائعة الصيت، فإن ولي العهد يسعى لدخول الدوري الإيطالي عبر شراء نادي روما الإيطالي.





وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق، إلى أن المستهدف هو نادي ميلان، خاصة بعد تعليق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية على وضع النادي والمستثمرين الصينيين، إلا أن الموقع الإيطالي أكد عكس ذلك.

وشهدت الملاعب الأوروبية في الأونة الأخيرة، قيام العديد من الأثرياء العرب بشراء أندية كرة قدم، مثل القطري ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان الفرنسي، والإماراتي الشيخ منصور آل زايد مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.





ويبدو أن المسؤولين السعوديين يسعون للحصول على النسبة الكبرى في أسهم نادي روما الإيطالي، عقب الأزمات التي طالت عملية إنشاء النادي لملعبه الجديد.



