مهاب مميش: قناة السويس الجديدة قامت بعمل لُحمة بعد فرقة بين أطياف الشعب

أوضح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس الجديدة عمل اقتصادي من الدرجة الأولى، ويثمن قيمة القناة الأساسية.





ولفت "مميش"، خلال حوار خاص مع فضائية "دريم" مساء الأربعاء، إلى أن القوافل كانت تستغرق زمنًا طويلًا يصل إلى 22 ساعة ونصف، والقناة الجديدة اختصرت الزمن إلى 11 ساعة.





وأضاف أنه تم توفير وقود السفن العابرة بقناة السويس، وتم توفير أمان ملاحي، وتم تقليل زمن وصول البضاعة، وأن معدلات مرور السفن وعائدات قناة السويس زادت بعد القناة الجديدة، متابعًا: "خدمنا العالم في سرعة وصول البضاعة من خلال قناة السويس الجديدة"، مؤكدًا أن قناة السويس الجديدة قامت بعمل لحمة بعد فرقة بين أطياف الشعب المصري، بعد حكم الإخوان.



