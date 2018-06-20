أبرز وأهم أخبار اليوم الأربعاء 20/6/2018 في محافظة القليوبية

شهدت محافظة القليوبية اليوم الأربعاء، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها، حيث أعلنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، عن تحصين 372 الف و510 رأس ماشية بنطاق المحافظة وذلك فى اطار الحملة القومية الاولى للتحصين والتوعية ضد مرض الحمى القلاعية لتحصين المواشي والتوعية ضد مرض الحمى القلاعية وترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية بالاشتراك من الهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارات المختصة بديوان عام المديرية.



كما عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم إجتماعا بحضور اللواء ماجد السيرتي رئيس الإدارة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي ومديرى مديريات الرى والطرق والاسكان والشئون المالية والادارية والتخطيط والمتابعة والشبكات الارضية والمشروعات والمكتب الفنى وذلك لمناقشة المشروعات المسند تنفيذها لوزارة الإنتاج الحربي ومتابعة نسب تنفيذها والوقوف على مواعيد البدء والإنتهاء لإنجاز تلك المشروعات بأكثر دقة وأقل وقت ممكن وبأقل تكلفة لصالح المواطنين وذلك في قطاعات الرصف وتغطية الترع ورد الشي لأصله والإسكان وتحسين البيئة والكباري.





واحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشارهشام التوني رئيس المحكمة وعضوية كلًا من المستشار خالد محيي والمستشارسامح عبد الحكم وحضورأحمد طنطاوي رئيس نيابة ثان شبرا الخيمة أوراق قاتلة زوجة عشيقها إلى المفتي.