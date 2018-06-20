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كوبر عن انتقادات الجمهور: "ملهاش لازمة ومفيش حد يعرف الظروف المحيطة بنا"

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:35 م
كوبر عن انتقادات الجمهور: ملهاش لازمة ومفيش حد يعرف الظروف المحيطة بنا
كوبر
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علي شحاتة
 

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، أن لاعبي الفراعنة لم يقصروا في المباراتين السابقتين في إطار الجولة الأولى والثانية من بطولة كأس العالم على الرغم من عدم تحقيق نتيجة إيجابية.

 

وقال كوبر في تصريحات لقناة "اون سبورت": "فريقي قدم مباراة جيدة أمام روسيا ولكن سقط في 15 دقيقة وأمامنا مباراة السعودية سنقدم فيها أداء جيد، وروسيا منتخب قوي جدا ولكن سأرفض مقارنته بالأوروجواي، المنتخب حقق إنجازا بالوصول لكأس العالم بعد 28 عاما".

 

وتابع: " هناك أخطاء طيبعية وهذه هي كرة القدم، ودرست المنتخب السعودي جيدا ومباراته مع الأوروجواي أعطتنا انطباع جيد عنه، وآراء الجماهير ملهاش لازمة فالظروف التي نمر بها لا يعلمها أحد".

 

وكان المنتخب خسر أمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الثلاثاء، في حين سقط الأخضر السعودي أمام أوروجواي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بالمونديال

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