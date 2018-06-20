طريقة عمل طاجن الباذنجان باللحم
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:43 م
المقادير:
الباذنجان: 200 جم "مشوي"
مرق دجاج: 1 مكعب
البصل: نصف حبة "مفروم ناعم"
جبنة الموتزاريلا: 40 جرامًا
زيت الزيتون: 20 جرامًا
لحم الخروف: 100 جرامًا "مفروم ناعم ومطبوخ"
كريمة الطبخ: 50 جم
طريقة التحضير:
1- ضعي الباذنجان المشوي ثم البصل المفروم ثم زيت الزيتون بوعاء الخلط.
2- اسكبي الكريمة ثم ضيفي بعض كمية جبنة الموزاريلا وحركي جيدًا.
3- ضعي مكعب مرق الدجاج فوق الخليط ثم أضيفي ما تبقى من كمية الجبنة.
4- اسكبي طاجن الباذنجان في صحن التقديم، ثم أضيفي عليها اللحم المطبوخ وقدميها.
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