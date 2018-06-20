طريقة عمل طاجن الباذنجان باللحم

المقادير:





الباذنجان: 200 جم "مشوي"

مرق دجاج: 1 مكعب

البصل: نصف حبة "مفروم ناعم"

جبنة الموتزاريلا: 40 جرامًا

زيت الزيتون: 20 جرامًا

لحم الخروف: 100 جرامًا "مفروم ناعم ومطبوخ"

كريمة الطبخ: 50 جم









طريقة التحضير:





1- ضعي الباذنجان المشوي ثم البصل المفروم ثم زيت الزيتون بوعاء الخلط.





2- اسكبي الكريمة ثم ضيفي بعض كمية جبنة الموزاريلا وحركي جيدًا.





3- ضعي مكعب مرق الدجاج فوق الخليط ثم أضيفي ما تبقى من كمية الجبنة.



