ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طريقة عمل طاجن الباذنجان باللحم

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:43 م
طريقة عمل طاجن الباذنجان باللحم
طاجن الباذنجان باللحم - أرشيفية
طباعة
 
المقادير:

الباذنجان: 200 جم "مشوي"
مرق دجاج: 1 مكعب
البصل: نصف حبة "مفروم ناعم"
جبنة الموتزاريلا: 40 جرامًا
زيت الزيتون: 20 جرامًا
لحم الخروف: 100 جرامًا "مفروم ناعم ومطبوخ"
كريمة الطبخ: 50 جم


طريقة التحضير:

1- ضعي الباذنجان المشوي ثم البصل المفروم ثم زيت الزيتون بوعاء الخلط.

2- اسكبي الكريمة ثم ضيفي بعض كمية جبنة الموزاريلا وحركي جيدًا.

3- ضعي مكعب مرق الدجاج فوق الخليط ثم أضيفي ما تبقى من كمية الجبنة.

4- اسكبي طاجن الباذنجان في صحن التقديم، ثم أضيفي عليها اللحم المطبوخ وقدميها. 
المزيد عن: مقادير مبطخ طريقة عمل طاجن الباذنجان باللحم طاجن الباذنجان اللحم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرتغال
1
x
14:00
0
المغرب
أوروجواي
1
x
17:00
0
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/20/2018 11:00:01 PM