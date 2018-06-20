نتنياهو وليبرمان يحذّران حماس: "أخطأتم تقدير الموقف"

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مساء اليوم الأربعاء، إن حركة حماس "أخطأت تقدير الموقف"، وذلك في تعقيبه على إطلاق عشرات القذائف الصاروخية من غزة، رداً على عدوان إسرائيلي استهدف القطاع الليلة الماضية.





وأضاف ليبرمان، بحسب وكالة "صفا"، خلال حفل تخريج فوج من ضباط الجيش بالنقب المحتل، "أقول لحماس ثلاث كلمات فقط.. هذا كان خطأً".





ومن جانبه، توعد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"تعاظم قوة الرد الإسرائيلي على أي هجوم من القطاع".





وأضاف نتنياهو "لدينا سلام مبارك مع مصر والأردن والذي لا زال صامداً على الرغم من تغير الظروف، ولكننا نرى حولنا عدة جبهات معادية، منها من يهاجمنا أو يحاول القيام بذلك".





وتابع "لا أنوي أن أفصل إجراءاتنا التي ننوي اتخاذها ضد قطاع غزة، فقوة الرد ستشتد قدر الحاجة، ونحن مستعدون لأي سيناريو ومن الأفضل أن يفهم أعداؤنا ذلك، والآن".





كما قال قائد أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوت، إن تطورات الجبهات في الشمال والجنوب "تثبت قابلية هذه المنطقة للتفجر"، لافتاً إلى أن جيشه "يعمل على مدار الساعة وبالقوة المعروفة جيداً لأعدائنا"، على حد تعبيره.





وأضاف أن جيشه "سيعيد الأمن لسكان الجنوب كما باقي المناطق الإسرائيلية"، معتقداً بإمكانية فعل ذلك بـ"التعقل والصرامة اللازمة وبالسرعة الممكنة".





ومن جهة أخرى، قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري عبر تويتر، رداً على تهديد ليبرمان، "نقول لليبرمان ثلاث كلمات: لا تخطئوا في فهم صبرنا".





وكان تجدد إطلاق الصواريخ من غزة الليلة الماضية وفجر اليوم، رداً على قصف طائرات الاحتلال مواقع للمقاومة بزعم الرد على حرائق الطائرات الورقية في مستوطنات "غلاف غزة".



