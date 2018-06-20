مصطفى الفقي: الرياضة جزء من السياسة.. وتستخدم لكسر الجمود بين الدول

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الكابتن صالح سليم، كان مسيسًا وعمله بالفن جعله يتعرف على أطراف أخرى.





وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، في كثير من الأحيان يكون الرياضيون أكثر تأثيرًا من السياسيين.



