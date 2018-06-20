مصطفى الفقي: الرياضة جزء من السياسة.. وتستخدم لكسر الجمود بين الدول
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:43 م
رقية جمال
قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الكابتن صالح سليم، كان مسيسًا وعمله بالفن جعله يتعرف على أطراف أخرى.
وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، في كثير من الأحيان يكون الرياضيون أكثر تأثيرًا من السياسيين.
وشدد، على أن كرة القدم جزء من تاريخ مصر السياسي، مشيرًا إلى أن الرياضة جزء من السياسة وتستخدم كثيرًا لكسر الجمود والحواجز السياسية بين الدول.