مونديال روسيا يشهد رقما قياسيا لا يتكرر

أسدل الستار على مباريات اليوم من مونديال روسيا 2018، والتي شهدت بدايات الجولة الثانية بالعديد من المجموعات، وقد دارت أحداث مباريات اليوم بين: المغرب والبرتغال، ثم السعودية وأوروجواي، وأخيرًا إسبانيا وإيران.





وشهدت تلك المباريات الثلاثة التي ودع المغرب والسعودية علي إثرها مونديال روسيا رقمًا قياسيًا جديدًا، وهو انتهاء كافة المباريات بنتيجة (1-0).





وهذا الرقم تكرر مرتين فقط في تاريخ كأس العالم، عندما تنتهي المباريات الثلاث بنتيجة 1-0 في يوم واحد هي 25 يونيو 1982 (3) و 23 يونيو 2010 (3).



