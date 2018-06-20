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مونديال روسيا يشهد رقما قياسيا لا يتكرر

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:39 م
مونديال روسيا يشهد رقما قياسيا لا يتكرر
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عمر عبدالعزيز
 
أسدل الستار على مباريات اليوم من مونديال روسيا 2018، والتي شهدت بدايات الجولة الثانية بالعديد من المجموعات، وقد دارت أحداث مباريات اليوم بين: المغرب والبرتغال، ثم السعودية وأوروجواي، وأخيرًا إسبانيا وإيران.

وشهدت تلك المباريات الثلاثة التي ودع المغرب والسعودية علي إثرها مونديال روسيا رقمًا قياسيًا جديدًا، وهو انتهاء كافة المباريات بنتيجة (1-0).

وهذا الرقم تكرر مرتين فقط في تاريخ كأس العالم، عندما تنتهي المباريات الثلاث بنتيجة 1-0 في يوم واحد هي 25 يونيو 1982 (3) و 23 يونيو 2010 (3).

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