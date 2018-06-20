ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إيسكو يحقق رقم قياسي لم يتكرر منذ مونديال 1966.. تعرف عليه

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:41 م
إيسكو يحقق رقم قياسي لم يتكرر منذ مونديال 1966.. تعرف عليه
طباعة
عمر عبد العزيز
 

نجح المنتخب الإسباني في تصدر المجموعة الثانية، بعدما انتصر علي نظيره الإيراني بهدف نظيف أحرزه دييجو كوستا، في إطار منافسات الجولة الثانية بمونديال روسيا 2018.


وحقق فرانشيسكو إيسكو نجم خط الوسط خلال هذه المباراة رقمًا مميزًا في اللمسات ضد إيران، حيث لمس الكرة 138 لمسة، وهو رقم قياسي للاعب الإسباني.


ومن الجدير بالذكر أن الرقم الذي حققه إيسكو لم يتكرر في السابق، إلا خلال إحدى مباريات كأس العالم منذ عام 1966.

المزيد عن: مونديال روسيا كورة كأس العالم رياضة ايسكو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرتغال
1
x
14:00
0
المغرب
أوروجواي
1
x
17:00
0
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
أسبانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/20/2018 11:10:01 PM