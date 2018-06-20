إيسكو يحقق رقم قياسي لم يتكرر منذ مونديال 1966.. تعرف عليه
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:41 م
عمر عبد العزيز
نجح المنتخب الإسباني في تصدر المجموعة الثانية، بعدما انتصر علي نظيره الإيراني بهدف نظيف أحرزه دييجو كوستا، في إطار منافسات الجولة الثانية بمونديال روسيا 2018.
وحقق فرانشيسكو إيسكو نجم خط الوسط خلال هذه المباراة رقمًا مميزًا في اللمسات ضد إيران، حيث لمس الكرة 138 لمسة، وهو رقم قياسي للاعب الإسباني.
ومن الجدير بالذكر أن الرقم الذي حققه إيسكو لم يتكرر في السابق، إلا خلال إحدى مباريات كأس العالم منذ عام 1966.
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