إيسكو يحقق رقم قياسي لم يتكرر منذ مونديال 1966.. تعرف عليه

نجح المنتخب الإسباني في تصدر المجموعة الثانية، بعدما انتصر علي نظيره الإيراني بهدف نظيف أحرزه دييجو كوستا، في إطار منافسات الجولة الثانية بمونديال روسيا 2018.





وحقق فرانشيسكو إيسكو نجم خط الوسط خلال هذه المباراة رقمًا مميزًا في اللمسات ضد إيران، حيث لمس الكرة 138 لمسة، وهو رقم قياسي للاعب الإسباني.



