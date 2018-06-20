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خلافات في الأسرة الحاكمة بقطر قد تطيح بتميم

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:36 م
خلافات في الأسرة الحاكمة بقطر قد تطيح بتميم
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الفجر
 
تناقلت مواقع إسبانية وإيطالية، اليوم الأربعاء، معلومات عن وجود خلافات داخل الأسرة الحاكمة القطرية، مشيرة إلى أن هناك بياناً سيصدر من قصر الوجبة، من المحتمل أن يتضمن قراراً بتعيين محمد بن حمد بن خليفة رئيساً لقطر بدلاً من تميم بن حمد.

وذكر موقع "النوتيتياريو" الإسباني، أن حمد بن جاسم، التقى الأمير خالد بن سلمان في إيطاليا، مؤكداً بحسب مصادر خاصة، أن اللقاء دار حول إدارة تميم بن حمد للأزمة القطرية. كما نقل موقع "24"

وأضاف الموقع أنهما شددا على أن قرارات تميم كان ينبغي أن تصب في صالح الشعب القطري، بدلاً من الاستماع إلى مستشاريه، بمن فيهم عزمي بشارة وشيخ الفتنة يوسف القرضاوي، وإنفاقه أموال شعبه على مشاريع وهمية.
المزيد عن: قطر قصر الوجبة تميم امير قطر العائلة المالكة الدوحة الاسرة الحاكمة
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