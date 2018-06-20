الأرقام تؤكد إكتساح إسبانيا لإيران في المونديال

تصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة الثانية، بعدما انتصر علي نظيره الإيراني بهدف نظيف أحرزه دييجو كوستا، في إطار منافسات الجولة الثانية في مونديال روسيا 2018.





وتشير أرقام وإحصائيات المباراة إلي تفوق الإسبان علي منتخب إيران، حيث جاءت هذه الأرقام كالتالي :





لقطات: إيران (8) - إسبانيا (17).

الحيازة للكرة: إيران (21 ٪) - إسبانيا (79 ٪).

الفرص التي تم إنشاؤها: إيران (4) - إسبانيا (10).

دقة تمرير: إيران (64 ٪) - إسبانيا (90 ٪).

تمريرات صحيحة: إيران (63 %) - إسبانيا (88 %).

تسديدات: إيران (3) - إسبانيا (17).

تسديدات علي المرمي: إيران (0) - إسبانيا (5).



