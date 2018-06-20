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مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بطريق "حوش عيسى" بالبحيرة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:34 م
مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بطريق حوش عيسى بالبحيرة
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إسلام أمين
 
شهد طريق حوش عيسي دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حادث تصادم مروع بين سيارة نصف وأخري ميكروباص، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفي العام.

كان قد تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى من المستشفى العام، يفيد بوصول جثث كلًا من "صبري ع.ا، عيد ف.ع" إثر تعرضهما لحادث سير، بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم سيارة نقل وميكروباص بالطريق المشار إليه.

كما أسفر الحادث عن إصابة 7 آخرين، وجميعهم من قرية حفص بمركز دمنهور، وتم نقلهم لمستشفى حوش عيسى العام، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بطريق "حوش عيسى" بالبحيرة
مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بطريق "حوش عيسى" بالبحيرة
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