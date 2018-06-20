برلمانية: إلغاء "الكارت الذكي" الخاص بالبنزين إهدار للمال العام

قالَت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، نادية هنري، إنَّ إلغاء الكارت الذكي الخاص بِمحطات الوقود إهدار للمال العام، مضيفة: «نحنُ نعيش فترة صعبة من الإصلاح تَجعل الوزارة عبء يهرب منه البعض».





وأضافَت نادية هنري، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنَّ حكومة المُهندس شريف إسماعيل، السابقة لم تلتزم بتعهدها الخاص بتقديم تقرير ربع سنوي لمجلس النواب.





وأوضحت نادية هنري، أنَّ حكومة المُهندس مصطفى مدبولي، تُقدم برنامجها للبرلمان السبت المقبل، لافتة إلى أنَّ الشعب يتوقع موجة من غلاء الأسعار.



