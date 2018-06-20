فرص التأهل في المجموعة الثانية بالمونديال.. صراع شرس بين البرتغال وإيران وإسبانيا

تغلب المنتخب الأسباني علي نظيره الإيراني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2018 والمقامة حاليًا في روسيا.





وأصبحت فرص التأهل في المجموعة الثانية مُنحصرة بين المنتخبات الثلاث إيران والبرتغال واسبانيا، وذلك بعدما ودع المنتخب المغربي منافسات البطولة رسميًا بعدما احتل المركز الأخير بالمجموعة بدون رصيد من النقاط.





ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:





1- إسبانيا (4 نقاط)





2- البرتغال (4 نقاط)





3- إيران (3 نقاط)





4- المغرب (بدون نقاط) .. ودع البطولة رسميًا





المباريات المتبقية في المجموعة الثانية:





- 25 يونيو .. إيران × البرتغال (8 مساءًا)





- 25 يونيو .. المغرب × إسبانيا (8 مساءًا)





فرص تأهل المنتخبات الثلاثة (إسبانيا - البرتغال - إيران) لدور الـ16 بالمونديال:-





1- إسبانيا:





يحتاج المنتخب الأسباني للفوز علي المغرب في المباراة الأخيرة له في دور المجموعات والمحدد لها الاثنين المقبل، وذلك لضمان تأهله مباشرة ورسميًا لدور الـ16 بالبطولة دون النظر لنتيجة المباراة الثانية بالمجموعة بين البرتغال وإيران.





كما يستطيع المنتخب الأسباني التأهل حال تعادله مع منتخب المغرب وفي هذه الحالة سيرتفع رصيده إلي 5 نقاط، وسيحتاج لتعادل إيران مع البرتغال في المباراة الثانية بالمجموعة أو فوز أحدهما باللقاء.





كما يستطيع المنتخب الأسباني التأهل لدور الـ16 في حالة خسارته أمام المغرب وتوقف رصيده عند 4 نقاط، ولكن بشرط فوز المنتخب البرتغالي علي نظيره الإيراني وهنا يصبح ترتيب المجموعة (البرتغال 7 - اسبانيا 4 - إيران 3 - المغرب 3).





2- البرتغال:





يحتاج المنتخب البرتغالي للفوز علي ايران في المباراة الأخيرة له في دور المجموعات والمحدد لها الاثنين المقبل، وذلك لضمان تأهله مباشرة ورسميًا لدور الـ16 بالبطولة دون النظر لنتيجة المباراة الثانية بالمجموعة بين أسبانيا والمغرب.





كما يستطيع المنتخب البرتغالي التأهل رسميًا لدور الـ16 بالمونديال حال تعادله مع نظيره الإيراني.





ويستطيع المنتخب البرتغالي التأهل رسميًا لدور الـ16 حال خسارته المباراة الأخيرة أمام إيران، ولكن بشرط خسارة المنتخب الأسباني أمام نظيره المغربي بنتيجة كبيرة علي أن يكون فارق الأهداف مع منتخب أسبانيا لصالحه وهنا يصعد رفقة المنتخب الإيراني.





3- إيران:





يحتاج المنتخب الإيراني للفوز في مباراته الأخيرة علي نظيره البرتغالي بأي نتيجة من أجل تأهله رسميًا لدور الـ16 بالمونديال ودون النظر لنتيجة المباراة الأخري.





ويستطيع المنتخب الإيراني التأهل رسميًا لدور الـ16 حال تعادله في مباراته الاخيرة ضد البرتغال، ولكن بشرط خسارة المنتخب الأسباني أمام نظيره المغربي بنتيجة كبيرة علي أن يكون فارق الأهداف مع منتخب أسبانيا لصالح ايران وهنا يصعد رفقة المنتخب البرتغالي.



