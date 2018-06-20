برلماني: قانون الصحافة والإعلام الجديد لضبط "قلة الأدب والسفالة" على مواقع التواصل

قال النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن المادة 19 من قانون الصحافة والإعلام الجديد لايوجد مواطن يختلف عليها، لكونها تضبط حالة الفوضى وقلة الأدب على المواقع الإلكترونية –على حد قوله-.





وأضاف "عبد القادر"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن البرلمان يقصد ذلك جيدًا، متسائلًا: "ليه منحطش عنينا على صفحات التواصل الاجتماعي التى تُسيئ للمجتمع المصري، وتؤذي الأمن القومي المصري، وتهين الشعب المصري، وتعتبر كارثة من الكوارث في المجتمع المصري".





وتابع، أن الصحافة مهنة لها أصولها، وهي مرأة الشارع وكل مايحدث به، وتنقل للشارع، معقبًا: "مش كل حد يكتب كلمتين يبقى صحفي"، مشددًا على أن هذه المادة تهدف لضبط الفوضى والهرجلة وقلة الأدب والسفالة التى تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي التى أصبحت مالهاش كبير.



