برلماني: قانون الصحافة والإعلام الجديد لضبط "قلة الأدب والسفالة" على مواقع التواصل
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:26 م
رقية جمال
قال النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن المادة 19 من قانون الصحافة والإعلام الجديد لايوجد مواطن يختلف عليها، لكونها تضبط حالة الفوضى وقلة الأدب على المواقع الإلكترونية –على حد قوله-.
وأضاف "عبد القادر"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن البرلمان يقصد ذلك جيدًا، متسائلًا: "ليه منحطش عنينا على صفحات التواصل الاجتماعي التى تُسيئ للمجتمع المصري، وتؤذي الأمن القومي المصري، وتهين الشعب المصري، وتعتبر كارثة من الكوارث في المجتمع المصري".
وتابع، أن الصحافة مهنة لها أصولها، وهي مرأة الشارع وكل مايحدث به، وتنقل للشارع، معقبًا: "مش كل حد يكتب كلمتين يبقى صحفي"، مشددًا على أن هذه المادة تهدف لضبط الفوضى والهرجلة وقلة الأدب والسفالة التى تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي التى أصبحت مالهاش كبير.
يذكر أن المادة 19 من قانون الصحافة والإعلام تنص على: "يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشرأو بث أخبارًا كاذبة أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية وإستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه".