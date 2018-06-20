ضبط أصحاب محطات وقود قاموا بتهريب 129 ألف لتر بنزين وسولار بالبحيرة (صور)

شنت مباحث التموين في البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، حملة مكبرة، استهدفت عمليات تهريب السلع وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء.



أسفرت الحملة عن ضبط صاحب محطة وقود لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 55 ألف لتر بنزين 80 وكمية 35 ألف لتر سولار في السوق السوداء، كما تم ضبط إحدى المحطات بناحية مركز بدر وذلك لقيام المسئول عنها بتجميع كمية قدرها 4 آلاف لتر بنزين 80 بغرض إعادة البيع للتربح والكسب غير المشروع، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة والتحفظ على سجل الحركة الخاص بالمحطة.



كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب محطة وقود سيارات بدون ترخيص بقرية الشعشاعي التابعة لمركز حوش عيسى، لإدارته المحطة بدون ترخيص وكذا لتجميعه كمية 10 آلاف لتر سولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.