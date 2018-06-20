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منذ 1954.. التعادل السلبي لم يتحقق في 20 مباراة بالمونديال

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:24 م
منذ 1954.. التعادل السلبي لم يتحقق في 20 مباراة بالمونديال
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منى العوضي
 

تشهد بطولة كأس العالم المقامة في الفترة الحالية بروسيا رقمًا قياسيًا جديدًا حيثُ لم تتعادل المنتخبات سلبيًا حتى الآن خلال الـ 20 مباراة التي لُعبت.


لم يكن هناك أي تعادلًا سلبيًا في أي من المباريات الـ20 في كأس العالم 2018 حتى الآن، آخر مرة حدث هذا كان في 1954 وذلك خلال 26 مباراة في البطولة.


جدير بالذكر فأن بطولة كأس العالم قد انطلقت في روسيا منذ 14 يونيو الماضضي وستستمر فعاليات البطولة حتى 15 يوليو المقبل.

المزيد عن: مونديال روسيا كأس العالم التعادل السلبي 20 مباراة
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