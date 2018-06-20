بمشاركة رنا سماحة وماريتا الحلاني.. HereWeAre أغنية لدعم المنتخبات العربية في كأس العالم (صور)

أعلن المنتج الأردني يمان العمري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" عن انتاجه أول عمل غنائي بعنوان (HereWeAre) لدعم المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وشارك في أداء الأغنية التي تم تصويرها مؤخراً في دبي، مجموعة من الفنانين العرب ضمت الفنان السعودي قصي خضر، النجمة اللبنانية ماريتا الحلاني، الفنان المغربي أحمد شوقي، والفنانة المصرية رنا سماحة.

وأضاف "العمري"، مالك شركة ياس برو للإنتاج الفني في دبي: " بكل فخر أقدم هذا الإنتاج العالمي بإسم بلدي الأردن الحبيب ومن دبي إلى العالم ".

وتم إطلاق الأغنية بالتزامن مع انطلاق مونديال كأس العالم وذلك دعما للمنتخبات العربية المشاركة في كاس العالم : المغرب وتونس ومصر والمملكة العربية السعودية للوقوف خلفهم وتشجعيهم في هذه المنافسة الكروية التي ينتظرها العالم كل أربع سنوات في هذه التظاهرة الرياضية العالمية .

وحصدت الأغنية اكثر من مليون استماع على كل من أنغامي و فيسبوك في اقل من 4 أيام على إصدارها.

يذكر أن العمل تم تصويره في LaMer دبي تحت إدارة المخرج تقي سعادة ، وهي من كلمات وألحان أحمد شوقي وتوزيع رشيد محمد علي، وإنتاج شركة ياس برودكشن .