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عاجل.. خلافات داخل الأسرة الحاكمة القطرية.. وأنباء عن تعيين خليفة لـ"تميم"

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:19 م
عاجل.. خلافات داخل الأسرة الحاكمة القطرية.. وأنباء عن تعيين خليفة لـتميم
تميم بن حمد
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الفجر
 

تناقلت مواقع إسبانية وإيطالية، أنباء عن وجود خلافات داخل الأسرة الحاكمة القطرية.

 

وأوضحت المواقع، أن هناك بيان سيصدر بعد من قصر الوجبة، مع وجود احتمالية تعيين محمد بن حمد بن خليفة بديلاً لتميم بن حمد، أميرًا لقطر.

 

وأكدت أن هناك غضب عارم لدى الشعب القطري، بسبب قرارات تميم بن حمد، فكان ينبغي أن تستهدف مصالح شعب قطر بدلاً من الاستماع إلى مستشاريهم ، بما في ذلك عزمي بشارة ويوسف القرضاوي، وإنفاق أموال الناس على مشاريع وهمية ، حسبما ذكرت صحف إيطالية وإسبانية.

 

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